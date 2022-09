Allemagne: le Bayern tombe à Augsbourg

Le Bayern Munich s'est incliné samedi après-midi à Augsbourg (1-0) pour le compte de la 7e journée du championnat d'Allemagne, et n'arrive pas à se sortir de la mauvaise passe dans laquelle il se trouve en Bundesliga depuis plusieurs journées.



Le Borussia Dortmund a idéalement profité de ce revers inattendu du Bayern Munich dans le derby bavarois, pour prendre provisoirement la tête au classement avec 15 points, trois de plus que le Bayern.



Dimanche, Union Berlin, qui avait pris les commandes de la Bundesliga à l'issue de la 6e journée avec 14 points, tentera de poursuivre son début de saison de rêve, à domicile contre Wolfsburg, alors que Fribourg (13 pts) sera en embuscade en cas de faux-pas berlinois, lors de son déplacement à Hoffenheim en clôture de la 7e journée.



Après trois matches nuls consécutifs contre Mönchengladbach (1-1), l'Union Berlin (1-1) et Stuttgart (2-2), voici une défaite qui fait tache pour les hommes de Julian Nagelsmann, l'ombre d'eux-mêmes en championnat alors que tout se passe parfaitement en Ligue des champions avec des succès 2-0 à Milan contre l'Inter et à domicile contre le FC Barcelone.



"Quand je vois les statistiques, on doit gagner le match", a regretté Nagelsmann, estimant que la tendance de ces quatre derniers matches de championnat sans victoire ne laisse présager "rien de bon", et que "beaucoup de choses" doivent changer.



Il va profiter de la trêve internationale pour réfléchir plus longuement à la situation, a-t-il ajouté, mystérieux.



Pour leur plus petit déplacement de la saison (80 km), les coéquipiers de Manuel Neuer ont eu du mal dans des conditions automnales avec une petite dizaine de degrés et des averses régulières de pluie.



- Fin d'une série de 87 matches -



Contrairement au match contre le FC Barcelone en Ligue des champions, les décuples champions d'Allemagne en titre ont une nouvelle fois manqué de réalisme devant le but en championnat. La plus belle occasion de la première période est revenue à Jamal Musiala à la demi-heure de jeu, idéalement lancé par Thomas Müller, mais le jeune joueur international allemand n'a pas cadré sa frappe.



Et à force de ne pas concrétiser les occasions, les Munichois ont offert l'espoir à Augsbourg d'un immense exploit, pour un club qui lutte pour le maintien en première division.



Peu après l'heure de jeu, c'est Mergim Berisha qui a ouvert le score pour le bonheur des 33.066 spectateurs, profitant d'une mauvais relance pour tromper Manuel Neuer, qui avait déjà repoussé la tentative de Florian Niederlechner en première période (24e).



Après cette ouverture du score, Munich a poussé et a eu les occasions pour au moins arracher le point du match nul. Leroy Sané, parfaitement lancé par Musiala dans l'axe de la défense d'Augsbourg, a raté son face-à-face avec le portier adverse Rafal Gikiewicz (72e), qui sera le héros de la fin de rencontre.



Dans le temps additionnel, il a fermement arrêté une puissante tête de... Manuel Neuer, monté depuis son but pour aider ses coéquipiers à forcer le vérou d'Augsbourg.



Il s'agit pour le Bayern de la fin d'une longue série de 87 matches de Bundesliga avec au moins un but au compteur, signe que l'attaque munichoise marque le pas, orpheline de sa machine à buts Robert Lewandowski, parti au Barça cet été.



Son principal rival pour le titre, le Borussia Dortmund, a signé une cinquième victoire en sept journées, en remportant le prestigieux "Revierderby" contre Schalke grâce à un but de Youssoufa Moukoko, à l'entame des dix dernières minutes.



Les joueurs d'Edin Terzic, passés près d'un exploit en Ligue des champions à Manchester City mercredi (défaite 2-1 après avoir mené 1-0 jusqu'à la 80e minute), s'installent en tête du championnat.



Mauvais nouvelle pour Terzic et pour le sélectionneur allemand Hansi Flick, la sortie sur civière de Marco Reus.



En soirée, Leipzig en encaissé sa troisième défaite de la saison à Mönchengladbach (3-0) et reste loin au classement avec 8 points, alors que les coéquipiers de Marcus Thuram reviennent à hauteur de Munich avec 12 points.



AFP