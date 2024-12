Alliance Pan Asiatique de commerce électronique : Ibrahima Nour Eddine Diagne de Gainde 2000 élu vice-président

Cette élection traduit ainsi une reconnaissance de l’expertise sénégalaise au-delà de ses frontières et de la contribution significative du pays au développement et à la promotion du commerce électronique dans le monde.



«Seul et unique Africain siégeant dans le Comité directeur de Paa, l’arrivée de Ibrahima Nour Eddine Diagne sera un énorme apport pour l'Alliance pan asiatique de commerce électronique. Sa vaste et riche expérience dans la digitalisation permettra ainsi à cette organisation de relever les nombreux défis actuels auxquels fait face le commerce électronique », précise-t-on.



L’élection de l’Administrateur général de Gainde 2000 au sein de l'Alliance pan asiatique de commerce électronique est une opportunité pour le Sénégal qui rayonnera davantage dans l’écosystème du commerce mondial.

GAINDE 2000 est l'un des plus anciens fabricants et exploitants de guichet unique digitalisé à l'échelle mondiale depuis 2004.







D’autres membres ont été élus lors de ces rencontres. Il s’agit de Tan Sri Dato' Sri Haji Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir Jamalullail (Malaisie), porté à la tête de la présidence de Paa tandis que Francis Lopez (Philippines), PDG d'Inter Commerce, et AJ Smith, PDG de Trade Window (Nouvelle zélande), ont été nommés vice-présidents.





Le Paa est composé des pays membres suivants :

La Chine ; la France ; Hongkong SAR ; l’Indonésie ; l’Inde ; le Japon ; la Corée ; la Malaisie ; New Zélande ; les Philippines ; le Singapour ; le Sénégal ; la Thaïlande ; le Pakistan ; l’Arabie Saoudite ; le Vietnam ; Taiwan.



La Pan Asian e-Commerce Alliance (Paa) regroupe des plateformes de commerce international de 20 pays, y compris le Sénégal, et œuvre pour la simplification et la numérisation des processus commerciaux transfrontaliers. Chaque année, la PAA traite plusieurs centaines de millions de déclarations en douane et vise à renforcer les infrastructures de commerce international, en facilitant l’accès des entreprises aux marchés mondiaux tout en réduisant les coûts et les délais liés au commerce.



Adou Faye







