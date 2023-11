Alpha Samb, maire de Nguéniène, refuse l’humiliation

Un petit incident s’est produit lors du détour du Premier ministre Amadou Bâ, à Nguéniène, lors de sa tournée économique dans le département de Mbour. Amadou Bâ, donc, a tenu à rendre hommage à feu Ousmane Tanor Dieng, en se rendant dans la commune dont le défunt secrétaire général a été le maire et où il a été inhumé.



Alpha Samb, le maire de la petite mais célèbre commune, n’a pas aimé le fait qu’on lui ait refusé la parole. Après le discours d’accueil du jeune frère de feu OTD, en l’occurrence Mor Dieng, l’édile de Nguéniène a voulu prendre la parole. On lui a opposé un refus. Ce que des partisans d’Alpha Samb n’ont pas compris et ne pouvaient pas accepter, nous apprend "Le Témoin".



Et devant le Premier ministre Amadou Bâ, l’assistance a assisté à des échanges de propos aigres-doux entre des membres de la famille de Tanor et les partisans du maire. Finalement, le maire a arraché le micro afin d’exprimer les doléances de ses administrés au Premier ministre. Alpha Samb a parlé de la rénovation du marché hebdomadaire, de la construction d’une gare routière et l’extension de l’électricité dans la commune, qui n’a pas encore atteint 50%.