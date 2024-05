Alternatifs aux modes de règlement des différends : Acteurs et opérateurs économiques en formation à Saint-Louis Saint-Louis a accueilli une importante rencontre de sensibilisation et d'information sur les méthodes alternatifs de règlement des différends entre les acteurs et opérateurs économiques et financiers. Une rencontre qui entre dans le cadre de la deuxième composante du projet d’appui au renforcement des structures et mécanismes d’arbitrage spécialisés dans la conduite des affaires et qui a regroupé les acteurs économiques et financiers des régions de Matam, Louga et de Saint-Louis.

Les participants se sont réunis autour d’une campagne régionale, de promotion et de vulgarisation de ce mode alternatif de règlement des litiges, tenue sur initiative du gouvernement sénégalais avec l'assistance technique du cabinet Grant Thornton.



Voici en français : Pape Diabel Ndir magistrat au tribunal de commerce de Dakar



Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2024 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|



