Aly Ngouille Ndiaye: « L’Etat n’a pas cédé à la pression, les manifestions n’ont rien à voir avec ces mesures »

Vendredi 5 Juin 2020

Suite à la décision du gouvernement de lever certaines mesures de l’Etat, d’urgence, beaucoup de Sénégalais ont cru que l’Etat a cédé à la pression, que ces mesures ont quelque chose à voir avec les manifestations. Mais il n’en est rien. Le ministre de l’Intérieur a tenu a apporté des précisons sur ce point dans un entretien téléphonique accordé à une télé de la place. Il estime que l’Etat n’a pas cédé à la pression.



« En fait, on l’a programmé depuis le 11 mai suite à la déclaration du chef de l’Etat sur les meures d’assouplissement. Donc ces meures d’assouplissement concernaient tous les secteurs parce que le président de la République avait demandé la reprise d’activités économiques donc c’était graduel », précise Aly Ngouille Ndiaye.



« La reprise des activités économiques avait justifiait que d’ailleurs l’essentiel de toutes ces opérations qui ont eu lieu ne sont pas des opérations venues spontanément. En fait, quid déjà de cette reprise des activités, samedi passé le Préfet avait signé des instructions à organiser une rencontre avec les différents restaurateurs, les bars man et autres pour voir comment on doit aller vers la reprise », ajoute M.Ndiaye. Cela, avant de soutenir que ce n’était pas samedi, ni hier, encore moins avant-hier.

A l’en croire, ceci a été programmé successivement et aujourd’hui, « par rapport au rendez-vous, qu’on avait donné, le chef de l’Etat a demandé hier à la suite du conseil des ministres qu’on puisse quand même faire ces aménagements ».

Leral.net





