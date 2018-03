Aly Ngouille Ndiaye sur les assassinats et Rapts d’enfants : « Les enfants non accompagnés vont être interdits d’entrer dans les cars de transport"

De nouvelles dispositions vont être prises pour enrayer le fléau des assassinats et rapts d’enfants. La trouvaille du ministre de l’Intérieur et de l Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye va consister à demander aux transporteurs de ne plus laisser les enfants non accompagnés à entrer dans les cars.



« Il faut suivre les enfants à la maison et au dehors. Beaucoup de parents n’accompagnent pas leurs enfants à l’école, même si l’école est à proximité. C’est une manière de les exposer », a déclaré le ministre.



Et d’ajouter : « on a vu des parents laisser leurs enfants prendre des cars de transport. Nous allons prendre des cars de transport. Nous allons prendre des dispositions et demander aux transporteurs d’être plus vigilants. Et de ne pas accepter que les enfants que des enfants non accompagnés puissent rentrer dans les cars. Les directeurs d’école devraient également s’assurer que c’est les parent qui amènent les élèves et les ramènent », a-t-il fait remarquer.



Les Echos

