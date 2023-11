Amadou Bâ Critiqué : 'Je le trouve amorphe, il doit se bouger et rassurer la majorité', déclare Souleymane Jules Diop La Grosse Alerte de Souleymane Jules Diop sur Amadou Bâ : Inquiétudes au Sein de Benno Par Leral



Ce dimanche, lors du grand jury de la Rfm, Souleymane Jules Diop, fervent soutien d'Amadou Bâ, a exprimé de vives préoccupations quant à la posture actuelle de leur candidat à la présidentielle. Ses déclarations audacieuses et sans équivoque ont ébranlé la sphère politique sénégalaise, mettant en lumière des inquiétudes grandissantes au sein de Benno, la coalition présidentielle.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 10:31 | | 1 commentaire(s)|

Un Coup de Gueule Sans Ménagement



"Je le trouve amorphe. Je trouve qu’il ne montre pas assez aux Sénégalais, aux gens de sa majorité, qu’il a les épaules, qu’il a l’étoffe. Il ne le fait pas assez, il doit se bouger, il doit aller vers les gens, il doit rassurer la majorité. À un moment donné, il faut vous assumer (…). Je m’impatiente de voir Amadou Bâ s’affranchir, se lever et dire aux Sénégalais : c’est moi," a déclaré Souleymane Jules Diop.



Cette critique frontale de la part d'un allié de longue date souligne une impatience croissante au sein de la coalition Benno, laissant entendre que la communication et la présence publiques du Premier ministre ne sont pas à la hauteur des attentes.



L'Inquiétude au Sein de Benno



Souleymane Jules Diop n'a pas mâché ses mots en évoquant les craintes grandissantes au sein de Benno concernant la capacité d'Amadou Bâ à remporter les prochaines élections présidentielles. "Il commence à susciter de l’inquiétude dans nos rangs. C’est profond ce que je vous dis. Moi je suis 100% Amadou Bâ et depuis longtemps. C’est un homme pétri de qualités. Mais il ne fait pas assez. Et si ça continue comme ça, l’opposition bien organisée peut nous battre aux prochaines présidentielles. Et je vous le dis en toute honnêteté," a-t-il averti.



Cette alerte souligne les préoccupations internes croissantes quant à la performance électorale d'Amadou Bâ et suggère que des ajustements significatifs sont nécessaires pour éviter une défaite potentielle face à une opposition qui se renforce.



La Nécessité de Rassurer le Camp



"Les gens ne vont pas le dire, ils vont le murmurer dans les couloirs. Il faut qu’il nous rassure. Il est notre candidat. Nous l’avons choisi, il a des qualités pour être un bon président de la République, mais il faut qu’il rassure son camp. Il ne le fait pas assez," a ajouté Souleymane Jules Diop.



Ces mots révèlent un appel urgent à une action de la part d'Amadou Bâ pour renforcer la confiance au sein de la coalition et éloigner les inquiétudes grandissantes. La bataille présidentielle à venir pourrait être déterminée par la capacité du Premier ministre à répondre à ces préoccupations internes.



En conclusion, les propos francs de Souleymane Jules Diop ont jeté une lumière crue sur les fissures émergentes au sein de Benno, soulignant la nécessité pressante d'une réponse stratégique de la part d'Amadou Bâ pour rétablir la confiance et l'unité au sein de sa coalition politique.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook