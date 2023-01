Amadou Bâ annule toute manifestation hippique : Leur forcing n’a pas percé

Le Premier ministre est entré dans la danse pour surseoir au démarrage de la présente saison, marquée par des tensions. Ce, depuis la reconduction du président. En effet, malgré l’injonction de surseoir au démarrage prématurée de la saison 2023, le président du Comité national de Gestion des Courses hippiques (CNGCH), Cheikh Tidiane Niang a décidé de passer outre en ouvrant, depuis jeudi dernier, les engagements des cheveux pour la première journée de la saison, prévue dimanche prochain à Thiès.



Ainsi, alors que les engagements étaient déjà clos, le président du Cnghp se verra intimer l’ordre de déférer à une convocation du ministre des Sports, à la décision du premier ministre, Amadou Bâ de sursoir toute manifestation hippique jusqu’à nouvel ordre.



Il faut rappeler que le climat délétère qui règne dans la filière équine depuis que le ministre des Sports, en l’absence de toute consultation préalable de l’ensemble des acteurs et de tout document de réédition des comptes, a décidé de confier à nouveau les destinées des courses hippiques à Cheikh Tidiane Niang.



Devant le tollé général, enregistré et manifesté par l’ensemble de la filière, le premier ministre a décidé de mettre un terme à la mascarade en annulant la première journée de la saison. Amadou Bâ s’empare donc de ce dossier brûlant et envisage de recevoir les acteurs de la filière très prochainement

Tribune