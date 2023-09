Amadou Ba candidat de BBY : la coalition G.O.R dit avoir pris acte et se prononcera au moment opportun Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 02:02 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Grande offensive républicaine (GOR) s'est réunie ce lundi 12 septembre 2023. Abordant le point relatif à l’actualité politique, les leaders ont pris acte de la décision du Président de la coalition BBY de porter son choix sur Amadou Ba comme candidat à l’élection présidentielle de Février 2024. La coalition GOR rappelle que lors de la première rencontre, elle avait signifié qu'elle ne pouvait discuter de critères de candidature en public et par conséquent, ne pouvait donner carte blanche pour un quelconque choix. La coalition poursuivra sa tournée nationale à la rencontre de la base et choisira son candidat devant ses militants et sympathisants au moment opportun...

Source : https://www.dakaractu.com/Amadou-Ba-candidat-de-BB...

