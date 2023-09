Amadou Ba candidat de Benno : un homme « compétent, altruiste, ouvert, rassembleur à même de poursuivre les acquis », selon Le Mouvement Agir pour l’émergence Dès lors, il est salutaire, pour la coalition BBY, de continuer, de manière unie et solidaire, à œuvrer pour la paix, le développement et l’émergence du Sénégal à travers le choix d’un candidat qui rassemble les diverses composantes de la Majorité. Un candidat compétent, altruiste, ouvert, rassembleur à même de poursuivre les acquis et de relever les nouveaux défis d’un Sénégal plus complexe et plus exigent.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2023

Après 12 ans d’exercice stratégique, empathique et bienveillant du Pouvoir, avec une vision à nulle autre pareille, des ruptures sans précédent et des résultats inédits, le Président Macky Sall a décidé de ne pas présenter sa candidature et de renoncer ainsi à la possibilité de briguer un second quinquennat. Cet acte de courage, de grandeur et de patriotisme se traduit par un événement historique: pour la première fois dans l’histoire de notre démocratie, un candidat sortant va organiser une élection présidentielle à laquelle il ne prend pas part.



Au-delà de la portée historique de cette décision il est important, pour la majorité, d’agir pour l’émergence. A travers la préservation de la trajectoire de développement impulsée par Son Excellence Monsieur Macky Sall et mise en œuvre par l’ensemble des composantes de Benno Bok Yaakar.



Dès lors, il est salutaire, pour la coalition BBY, de continuer, de manière unie et solidaire, à œuvrer pour la paix, le développement et l’émergence du Sénégal à travers le choix d’un candidat qui rassemble les diverses composantes de la Majorité. Un candidat compétent, altruiste, ouvert, rassembleur à même de poursuivre les acquis et de relever les nouveaux défis d’un Sénégal plus complexe et plus exigent.



Le choix porté sur le premier ministre Amadou Ba répond à ces multiples objectifs. C’est pourquoi le Mouvement Agir pour l’Emergence se réjouit du choix porté sur le premier ministre Amadou Ba et se félicite que la majorité des composantes de BBY ait entériné sa candidature officielle et unique pour le compte de la majorité présidentielle.



Le choix de Amadou Ba est le choix de la continuité. Le choix de Amadou est le choix pour l’émergence. Le choix de Amadou Ba est le choix de la résilience, de la fidélité à toutes épreuves, de l’effacement des égos au profit du collectif.



Le Mouvement Agir pour l’émergence présente ses compliments au premier ministre Amadou Ba ; félicite la conférence des leaders de BBY et considère que les qualités d’homme d’état serein, consensuel, travailleur, et ouvert de Monsieur Amadou Ba sont les qualités requises pour mener notre pays, à la croisée des chemins, vers l’émergence et la prospérité.



Le Mouvement Agir pour l’émergence demande aux Sénégalais, toutes obédiences confondues, de faire confiance à Monsieur le premier ministre Amadou Ba, homme de la situation,

pour son élection dès le premier tour de la présidentielle de 2024.



Avec Amadou Ba comme Président de la République le 2024, nous aurons un Sénégal debout, dans une République apaisée, une économie résiliante et une émergence inclusive.









Mamadou Thiam

Président du Mouvement Agir pour l’Emergence



