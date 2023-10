Amadou Bâ, le Maire de Missirah qui Défie Macky Sall et Amadou Ba Pm Amadou Bâ, journaliste de renom originaire de Naforé, a fait un pas audacieux dans le monde de la politique en devenant le Maire de Missirah, une commune du département de Tambacounda. Sa victoire a été un tournant significatif dans le paysage politique local, mettant en lumière son potentiel à rejoindre l'opposition politique tout en attirant l'attention de ceux qui s'opposent au régime de Macky Sall et Amadou Ba.

Depuis janvier, la personne en question a gelé ses activités au sein de Benno Bokk Yaakar (BBY) tout en poursuivant son travail au sein du journal L'As.











L'histoire d'Amadou Bâ de Naforé en tant que journaliste a été marquée par son engagement indéfectible envers sa communauté et son dévouement envers le développement de la commune de Missirah.



Son seul regret est d'avoir soutenu BBY aux législatives. Dans BBY, le lobby prime avant tout.



Le journaliste Amadou Bâ a fait son entrée en politique en se présentant aux élections municipales en tant que candidat de la coalition Naforé. Il a réussi à l'emporter de manière convaincante, en battant le Maire sortant, Sény Sylla de la coalition Benno Bokk Yaakar. Cette victoire a été perçue comme un signe de l'aspiration du peuple à un changement positif dans la gestion de la commune.



Dans son département, il représente la deuxième force politique et il n'a pas l'intention de parrainer BBY.



Les témoignages des habitants de Missirah sont unanime en saluant l'engagement d'Amadou Bâ. Lors d'une cérémonie d'hommage en son honneur, les acteurs politiques et la population ont reconnu ses compétences, son courage et sa détermination à transformer la commune. Le chef de village de Gouloumbou, Yoro Ba, a souligné qu'Amadou Bâ avait résolu en quelques mois des problèmes d'état civil qui persistaient depuis deux décennies.



De même, la première adjointe de la commune de Missirah a loué les nombreuses réalisations du Maire Amadou Bâ dans divers secteurs depuis son élection. Elle a souligné sa volonté de travailler pour le bien-être de la communauté, ce qui a déjà abouti à des avancées significatives en termes d'éducation, de santé et de soutien aux étudiants locaux.







La cérémonie d'hommage a également attiré l'attention du ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, qui a décrit Amadou Bâ comme un fédérateur. Me Sidiki Kaba a souligné l'engagement d'Amadou Bâ à unir les acteurs politiques de la région orientale et a salué son travail acharné, sa lucidité et son humilité.



La présence de tous les leaders politiques de la mouvance présidentielle du département de Tambacounda à cette cérémonie témoigne de l'importance d'Amadou Bâ dans le paysage politique local. Le président du Conseil départemental, Mamadou Kassé, a lui aussi mis en avant la compétence, le professionnalisme et le dévouement d'Amadou Bâ pour le développement de la région de Tambacounda et de son village natal, Bidiancoto.



La montée en politique d'Amadou Bâ en tant que Maire de Missirah pourrait bien être le prélude à un engagement plus large dans l'arène politique sénégalaise. Sa réputation de compétence et de dévouement à sa communauté attire l'attention de ceux qui aspirent à un changement et à une nouvelle direction dans la politique sénégalaise, mettant en lumière une possible alternative à l'actuel régime en place.



