Amadou Diop Dieng: « Quelques soit ce qui sortira d'intime d’Ousmane Sonko, je continuerai à le defendre, ainsi que le projet »

J'ai toujours écouté Mollah Morgun car j'ai toujours considéré que ce qu'il racontait était une vérité du moins dans la plus part des cas. Le fait que je l'ai dit repose uniquement sur la cohérence de ce qu'il dit... car après des mois il peut revenir sur la même histoire sans y changer virgule. Ce qu'il dit se voit par la suite, les personnes qu'il vilipende ne nient presque jamais. Les preuves qu'il brandisse ne sont jamais remises en cause... Certaines des histoires racontées, j'en sais quelque chose etc.



Aujourd'hui, j'ai eu peur après son discours. Je ne sais pas ce qu'il a contre Sonko mais je ne dirais pas que c'est faux d'office. J'attends d'en être mieux édifié. Mais, je le crois de prime abord quand il dit détenir des choses compromettantes. Je suis dans ma logique bien que trop attaché à ce projet piloté par OS.



Je dis à Mollah ceci... chacun à sa vie privée...personne n'est fier de tout ce qu'il fait et dit. Malheureusement tu te contredis M. Morgun car sur un de tes lives tu avais avancé ceci..."ce que tu sors comme informations compromettantes sur les personnalités de l'état tu le faisais parce qu'ils utilisaient l'argent des deniers publics pour faire ces choses (alcools, drogues, sexes...). Maintenant pourquoi Sonko alors ? Déjà que tu dis qu'il n'y a rien à lui reprocher sur le plan de la gestion. Ici j'ai un doute sur ta sincérité d'alors et/ou actuelle.



Ceci étant, moi Amadou Diop Dieng, quelques soit ce qui sortira d'intime de OS je continuerai à le defendre, ainsi que le projet. Car, je ne le suis pas, parce qu'il est meilleur que moi, parce qu'il est un saint, parce qu'il ne pêche pas... non. Je le suis, parce qu'il peut être le meilleur sur ce que tout le monde partage. Même s'il est le pire sur la vie privée.



Puisse Allah nous éloigner de Satan.