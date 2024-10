Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Amalgame sur un supposé contrat handling à l’Aibd : Oumar Faye, Leral Askan Wi tacle sévèrement le Ministre des transports, El Malick Ndiaye Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 17:35 | | 0 commentaire(s)| Oumar Faye, leader du Mouvement, « Leral Askan Wi » tacle sévèrement le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, dont il soutient qu’il a déshonoré de par son ignorance et de sa méconnaissance toute la population sénégalaise. Parlant du matériel handling qui se trouve à l’Aéroport Blaise Diagne, il regrette que le Ministre peine à pouvoir faire la différence entre un contrat civil, estampillé secret défense et contrat militaire.

Oumar Faye révèle que le matériel handling qui se trouve à l’Aibd est signé par l’Armée de l’Air, approuvé et signé par les DG d’Aibd et d’Air Sénégal. « Ce ne sont pas des contrats civils estampillés Secrets défense, mais des contrats militaires. Donc, secret militaire. En plus de cela, El Malick Ndiaye ne peut même pas faire la différence entre les charriots de sol aux étrangers et ceux, dits assistance de sol aux avions », se plaint le laeder de Leral Askan Wi.



Oumar Faye précise que les charriots de sol aux étrangers servent à transporter les bagages. Alors que ceux, devant servir d’assister aux avions sont appelés matériels handling. Ils sont placés à l’intérieur et servent à transporter les bagages, via les pousse-back pour les sortir.



Ainsi, Oumar Faye estime qu’El Malick Ndiaye a fait gravement amalgame, en croyant que c’est avec les charriots, transportant les bagages des passagers qu’il y a eu un marché de 23 milliards de FCfa. Parlant de cette affaire, il a évoqué des contrats signés par Doudou Ka.



Oumar Faye met le ministre au défi de lui montrer un seul contrat signé et payé par l’ancien Ministre, Doudou Ka. Il trouve que ces politiques cherchent à manipuler l’opinion sénégalaise à l’approche des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Et, il reste convaincu qu’El Malick Ndiaye n’en fera rien.







