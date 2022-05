Amazon : Les sites les plus visités au Sénégal avant la fermeture d’Alexa Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mai 2022 à 20:22 | | 0 commentaire(s)| Un quart de siècle d’histoire se referme. A partir de ce dimanche, Alexa.com ne sera plus fonctionnel. Amazon, son propriétaire, a décidé de fermer définitivement, ce système de classement des sites Web.

« Il y a vingt-cinq ans, nous avons fondé Alexa Internet. Après deux décennies passées à vous aider à trouver, atteindre et convertir votre audience numérique, nous avons pris la décision difficile de retirer Alexa.com le 1er mai 2022 », avait annoncé dans un communiqué, le géant de la vente en ligne, mercredi 8 décembre.



Amazone conclura l’acte de décès d’Alexa, en exprimant sa reconnaissance à ses nombreux utilisateurs : « Merci d’avoir fait de nous votre ressource de référence pour la recherche de contenu, l’analyse concurrentielle, la recherche de mots clés et bien plus encore. Nous sommes fiers de vous servir en tant que clients. Merci sincèrement. »



Alexa s’appuyait sur les données de trafic de ses abonnés payants pour classer les sites web selon leur popularité. La plateforme proposait en outre à ses clients, de nombreux outils de référencement et d’analyse de la concurrence.



Si l’effectivité du retrait était fixée au 1er mai 2022, Amazon avait cessé depuis le 8 décembre, de prendre de nouveaux abonnements pour son service.



Alexa permettait de déterminer le rang des sites au Sénégal selon la popularité. Au moment de la fermeture de la plateforme, Seneweb restait solide leader du classement des médias d’information en ligne. Il occupe la quatrième place du classement général, derrière les géants Youtube, Google et Facebook, les trois sites qui sont les seuls à faire mieux en termes d’audience.



Le podium des sites d’informations les plus visités au Sénégal est complété par Leral (deuxième) et Senego (troisième), qui arrivent dans l’ordre derrière Seneweb. Wiwsport, Dakaractu, Senenews, Igfm, entre autres, figurent dans le Top 50.



D’autres outils de mesure des données du trafic des sites d’information existent, mais Alexa était l’un des plus connus. Fin de l’histoire.











seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager