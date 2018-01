Ambassade de France – Rejet ou refus total de visa : Les demandeurs exigent de Macron, des explications La réalité de l’obtention de visa pour la France semble changer. Acquérir ce titre de voyage, demeure maintenant la croix et la bannière. Les demandeurs de visa, sont contraints de se plier au refus net du service des visas de l’Ambassade de France. Très remontés contre ces multiples refus non justifiés, ils exigent du Président Macron, d’exposer de façon explicite sa décision de fermer les portes de son pays…

Les demandeurs de visa pour la France doivent s’armer de davantage de patience. La nouvelle réalité ou option du service de visas de ladite Ambassade, semble s’inscrire dans une logique de fermer les portes de ce pays colonisateur, à des ressortissants sénégalais, désireux de s’y rendre pour diverses raisons. Le service, chargé de ses titres de voyage, est accusé de ne plus souhaiter, délivrer de visas d’entrée sur le territoire français.



Ainsi, il a été constaté qu’une situation de refus devient la nouvelle règle à l’Ambassade de la France. Un refus général, inquiète au plus haut point, les personnes ayant motivé leurs demandes de visa. Certains demandeurs, victimes de rejet ou simplement de refus, trouvent que l’obtention d’un visa demeure un casse-tête au niveau de l’Ambassade de France. « C’est maintenant la croix et la bannière pour obtenir son visa dans les temps impartis, tel est le lot de nos concitoyens chaque jour », constate-t-on.



Ces derniers, très confus ont remarqué avec surprise qu’après 2 à 3 semaines d’attente, les refus pleuvent sur tous les demandeurs. Sur les lieux, il est fréquent de rencontrer des compatriotes qui viennent de récupérer leurs passeports. Alors qu’ils avaient fait des demandes de départs pour les fêtes de fin d’année.



« Au jour du dépôt, les dossiers sont complets. Mais après une, deux, trois semaines d’attente, tout est périmé. Du billet d’avion aux assurances et aux réservations d’hôtel ou de congés. Plus rien ne correspond. On vous met un refus avec des motifs pas du tout fondés », contestent des demandeurs, contraints à rater l’opportunité de voyager soit pour faire des affaires, participer à des rencontres de partenariat, de prospections ou retrouver des parents établis dans ce pays, entre autres...



Et, si vous faites une nouvelle demande, regrettent-ils, le même scénario vous sera réservé. « Ne parlons pas des sommes exhorbitantes que cela coûte à ces pauvres sénégalais », évoque-t-on.



Très remontés contre les nouvelles décisions de refus d’accorder de visa à des Sénégalais et résidents du pays, ils exigent du Président français, Emmanuel Macron d’exposer de façon explicite sa nouvelle politique, consistant certainement, à fermer les portes de son pays à d’autres citoyens du monde. « Maintenant, si le service des visas de l’Ambassade de France ne souhaite plus délivrer de visas, que Monsieur MACRON le dise clairement, lors sa visite officielle au Sénégal. Nous voulons qu’il clarifie les choses entre nos deux pays, frères d’armes et de sang qui ne méritent pas un tel mépris », se plaignent-ils.



Les demandeurs, ne comprennent pas du tout la nouvelle stratégie de refus des demandes de visas suffisamment motivées. Ils trouvent anormal qu’une telle décision injuste et inique, s’applique à d’honnêtes citoyens, partenaires à des rencontres d’affaires. Ces derniers, se disant être dans une optique de développer uniquement, des relations de travail ou d’affaires, contestent l’option de refuser à tout-va, les visas demandés en bonne et due forme.











Leral



