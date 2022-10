Ambassadrice du Royaume-Uni : Madame Juliette John, en visite au parc eolien Taiba Ndiaye Ce jeudi 29 septembre 2022, Son Excellence Madame Juliette John, Ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, s’est rendue à Taïba N’diaye pour effectuer une visite duparc éolien de 158,7 mégawatts opéré par Lekela, une entreprise britannique, le plus grand parc éolien en Afrique de l’Ouest.

Elle a visité une partie des 46 turbines du site, les sous-stations et la salle de contrôle des opérations avant de procéder à des échanges avec l’équipe de direction sur les activités de la firme énergétique.



Le Parc Eolien Taïba N’diaye (PETN) fournit une énergie propre, fiable et à un prix accessible sur le réseau électrique du Sénégal. Il augmente de 15 % la capacité de production d'électricité du pays et permet d'alimenter plus de 2 millions de personnes en énergie.



Rappelons que la construction du parc éolien a commencé en fin 2018 et a atteint l'exploitation commerciale en 2021. Le PETN est le premier projet d'énergie éolienne à l'échelle du service public au Sénégal et s'aligne sur le Plan Sénégal Emergent et la stratégie du gouvernement visant à augmenter la production d'électricité propre et à diversifier le mix énergétique du Sénégal.



Cette visite est hautement symbolique car elle s’inscrit dans le cadre d’un Royaume-Uni qui assure la présidence de la COP26etqui met la question de l’énergie propre au cœur de sa politique. Elle intervient également au moment où le Royaume-Uni est le plus gros investisseur dans le secteur de l’énergie au Sénégal.



Son Excellence Madame Juliette John a déclaré : « L'accès à une énergie propre, fiable et abordable est essentielle à notre prospérité future. Je me réjouis de voir que le parc éolien de Taiba N’diaye, opéré par la société britannique Lekela, contribue à une croissance verte et durable, ainsi qu’à la réalisation de l’ambition du gouvernement du Sénégal de promouvoir l’accès universel à l’électricité d’ici à 2025. »



Lekel a contribué également à réduire le coût de production de l'électricité au Sénégal, qui est l’un des plus élevés en Afrique subsaharienne et se positionne comme l'un des producteurs d'électricité les moins chers du Sénégal. Lekelaa aussi une approche innovante de partenariat avec ses communautés avoisinantes : le parc est entièrement ouvert aux communautés et Lekela contribue au développement de ces communautés de parla création d'emploi, l’agriculture et l’irrigation, la construction de routes et l’éducation des jeunes filles.





