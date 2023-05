Amélioration de la production animale: Le Sénégal réceptionne 312 géniteurs « Guzera » Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 23:09 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa volonté de booster le secteur de l’élevage, l’État du Sénégal a réceptionné, samedi dernier, 312 géniteurs « Guzera » d’un coût de 675 millions de FCfa. Moins de quatre mois après la réception de 1242 génisses gestantes à haut potentiel laitier, à Niague, 312 géniteurs « Guzera », d’un coût de 675 millions de FCfa, ont été samedi dernier reçus à […] Dans sa volonté de booster le secteur de l’élevage, l’État du Sénégal a réceptionné, samedi dernier, 312 géniteurs « Guzera » d’un coût de 675 millions de FCfa. Moins de quatre mois après la réception de 1242 génisses gestantes à haut potentiel laitier, à Niague, 312 géniteurs « Guzera », d’un coût de 675 millions de FCfa, ont été samedi dernier reçus à Thiès. C’est le Premier ministre Amadou Bâ, par ailleurs Ministre de l’Élevage et des Productions animales, qui a présidé la cérémonie de réception à l’Ensa de Thiès où les Guzera provenant du Brésil ont transité à leur descente de l’Aidb. A. Bâ a souligné que les deux réceptions montrent à suffisance la grande considération que le Président de la République accorde à l’élevage. Un secteur clé dans la quête de la souveraineté alimentaire, la création d’emplois durables et la génération de revenus décents. Le Chef du Gouvernement a fait remarquer que l’opération d’importation de géniteurs constitue une première du genre, car « entièrement portée par les éleveurs eux-mêmes à travers le Groupement pour l’amélioration génétique de l’élevage pastoral et extensif au Sénégal (Gpes), avec l’appui des services techniques du Ministère de l’Élevage ». L’opération d’achat groupé de géniteurs « guzera » à haut potentiel de viande vient répondre à une forte demande des éleveurs du système extensif soucieux d’améliorer la valeur. Amadou Bâ a ajouté que cette décision de nouer un partenariat avec les acteurs de la chaîne de valeur bétail-viande traduit la volonté des pouvoirs publics d’établir des relations de confiance solides autour de l’objectif national d’autosuffisance en viande, tel que rappelé dans la Stratégie de souveraineté alimentaire qui vient d’être élaborée. Triptyque amélioration génétique-sécurité alimentaire-santé animale Pour le Premier ministre, la stratégie d’amélioration de la productivité du cheptel du Gouvernement repose essentiellement sur le triptyque amélioration génétique-sécurité alimentaire du bétail-santé animale. Dans le cadre de l’augmentation du nombre de géniteurs, la subvention est portée à hauteur de 50 % par sujet. Amadou Bâ a annoncé que ce soutien passera, à partir de cette année, à 2 250 000 000 de FCfa pour l’importation de 1000 géniteurs par opération pendant cinq ans afin d’en faire bénéficier à beaucoup plus d’éleveurs et de produire un effet levier. Le Pr Mamadou Babacar Ndiaye, Recteur de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt), est revenu sur le caractère participatif du programme avec le rôle central donné aux éleveurs dans sa mise en œuvre et la prise en compte des préoccupations réellement ressenties par ces acteurs clés. Selon lui, la concrétisation du choix de la souveraineté alimentaire passe par la promotion des innovations techniques et biotechnologiques de l’heure permettant d’améliorer la capacité de notre cheptel bovin à produire plus de viande et plus de lait. Le Recteur a suggéré l’implication effective de l’Ensa dans le dispositif de suivi scientifique de l’intégration de ces géniteurs afin de mieux analyser leur impact sur l’élevage au Sénégal. Cela passera par la mise à disposition de quelques spécimens qui pourraient servir de sujets témoins dont les performances, dans le cadre des études scientifiques, seraient comparées à celles des autres installées dans diverses régions du Sénégal. Les différents responsables de ces organisations d’éleveurs, que sont Arona Galo Bâ, président du Gpes, Aliou Dembourou Sow, le trésorier, et Ismaïla Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs, ont unanimement salué cette initiative. El Hadj Mbaye Sarr DIAKHATÉ (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/amelioration-de-la-production-...

