Amical : Brésil-Sénégal le 10 octobre, à Singapour (Officiel)

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019

C’est désormais officiel après des tractations notées ces derniers jours. Le Brésil va affronter le Sénégal en match amical, le mois prochain. L’information a été confirmée par la Fédération Brésilienne de football, lundi soir, sur son compte Twitter.





Cette rencontre se jouera le 10 octobre 2019, en Asie plus précisément, à Singapour, à 20h GMT, précise l’instance.



C’est la première fois dans l’histoire, que les deux sélections vont s’affronter. Une belle affiche en perspective, surtout qu’il y aura plusieurs duels : Neymar- Gana Guèye, Neymar-Sadio Mané et Firmino-Sadio Mané.



Trois jours après, le Brésil affrontera le Nigéria dans le même stade.









igfm

