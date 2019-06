Amical Sénégal vs Nigéria : Les « Lions » gagnent 1 but à 0 Les « Lions » du Sénégal ont finalement gagné le Nigéria sur la marque d’un but à zéro. Le match amical, disputé sur la pelouse de l’hôtel Mercure d’Ismailia s’est joué sans Pape Alioune Ndiaye et Sadio Mané. Et le seul but du match est marqué Idrissa Gana Guèye.



Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 04:51 | | 0 commentaire(s)|



Les observateurs constatent que ce match semble donner une indication nette sur l’ossature de l’équipe lors de son premier match de la 32e édition de la Can. Après ce match, le Sénégal va entrer dans la compétition, face à la Tanzanie en Egypte pour son premier match, devant enregistrer l’absence de Sadio Mané, suspendu.



Le Sénégal avait fait jouer dans ce match amical, Edouard Mendy – Moussa Wagué, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Alfred Ndiaye, Idrissa Guèye (c), Krépin Diatta – Ismaila Sarr, Keita Diao Baldé, Mbaye Niang.



Et l’équipe du Nigéria avait dans ses rangs Daniel Akpeyi – Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong, Jamilu Collins, Samuel Chukwueze – Wilfred Ndidi, Peter Etebo, John Obi Mikel, Ahmed Musa, John Obi Mikel, Victor Osimhen.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos