Aminata Sow, déléguée générale: « La protection sociale doit être adaptée au contexte national » Aminata Sow, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a indiqué que la protection sociale doit être adaptée ’’au contexte national’’. Elle estime qu’en dépit des efforts déployés dans ce domaine, elle ne constitue pas encore "une réalité pour la majeure partie de la population" sénégalaise.

La protection sociale "joue un rôle important dans la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier l’objectif 1.3 des ODD, notamment la mise en place des systèmes et des mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national y compris des socles de protection sociale", a indiqué Aminata Sow.



La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale clôturait mercredi, à La Somone dans le département de Mbour (Ouest), un atelier de trois jours, consacré au renforcement de capacités des journalistes en matière de protection sociale.



Selon Aminata Sow, malgré une extension "plus accrue, les défis de la protection sociale au Sénégal sont nombreux et concernent le financement de la protection sociale, la gouvernance du secteur et la coordination de la protection sociale". "En dépit des progrès réalisés pour une meilleure couverture de la protection sociale, le droit à la sécurité sociale n’est pas encore une réalité pour la majeure partie de la population", a-t-elle souligné.



Aussi le gouvernement du Sénégal s’est-il selon elle "résolument engagé sur l’extension et le renforcement de la protection sociale, car la cohésion sociale constitue un élément déterminant dans la façon dont les individus et les communautés réagissent aux chocs persistants et profonds".



"L’absence de cohésion sociale, accompagnée d’inégalités élevées, menace les réalisations du développement humain en dénaturant les institutions et en érodant les bases du contrat social", a ajouté la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale.



Cela explique, dit-elle, la volonté des autorités de faire dialoguer les acteurs des différents instruments de protection sociale, afin d’assurer leur synergie et leur complémentarité dans une optique basée sur le cycle de vie.



Dans cette perspective, cet atelier de formation a constitué "un moment fort de partage d’information et de renforcement de capacités sur la problématique de la protection sociale au Sénégal", a-t-elle indiqué.



Mme Sow note qu’il visait à familiariser les journalistes avec la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) et son fonctionnement.



D’après Aps, l’atelier avait également pour but de contribuer à renforcer les capacités techniques des professionnels de la communication pour un meilleur traitement de l’information relative aux bourses de sécurité familiale, au registre national unique etc.





Ousmane Wade