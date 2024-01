Aminata Touré en entretien avec Alioune Tine : des risques graves qui pèsent sur la stabilité du pays au cœur des échanges Elle passera ou ne passera pas ? Le conseil constitutionnel idifiera bientôt les Sénégalais sur le sort de cette candidate. En tout cas, Aminata Mimi Touré était en entretien hier avec Alioune Tine et les risques graves qui pèsent sur la stabilité du pays étaient au cœur des échanges. C’est ce qu’elle a partagé dans un post sur X, que voici :

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024

J’ai rencontré cet après-midi au siège d’Africajom Monsieur @aliounetine16 éminent membre de la société civile et expert international sur les questions de Paix et de de Sécurité.



Je lui ai fait part des risques graves qui pèsent sur la stabilité de notre pays avec le processus de sélection totalement illégale des candidats à l’élection présidentielle qui à terme expose notre pays à toutes les dérives.

Aminata Touré



