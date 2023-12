Aminata Touré porte plainte contre LeSoleil

Aminata Touré candidate à l’élection présidentielle du 25 février 2024, a porté plainte contre le quotidien national Le Soleil pour diffusion de fausses nouvelles.



La plainte a été déposée ce vendredi 1er décembre 2023 devant le procureur de la République.



En effet, lit-on dans la plainte, "dans sa parution en date du 27 novembre 2023, ce journal a titré à sa une « Amadou Ba est à 3.782.052 parrains ». "Or, il est plus que manifeste que ce nouveau est non seulement trompeuse mais infondée. L'objectif de cette « manœuvre » étant de tenter d'impressionner et de porter atteinte au moral d'une partie de la population qui s'oppose déjà à cette candidature d'Amadou Ba".



"Il est évident qu'à ce jour, aucun « candidat à la candidature » ne peut réussir à réunir un tel nombre qui correspondrait dans les faits à plus de la moitié des électeurs inscrits sur le fichier électoral".