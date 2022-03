An I de naissance du FRP: Déthié Fall appelle ses militants à se mobiliser derrière Yewwi Askan Wi

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 07:14 | | 0 commentaire(s)|

Le député Déthié Fall a profité du premier anniversaire de sa formation politique le Parti républicain pour le progrès (PRP), ce 28 mars, pour s’adresser à l’opinion nationale et internationale, mais surtout à ses militants, nous dit LeTémoin. Il a demandé à ces derniers de faire bloc autour de Yewwi askan wi (Yaw) dont il est le mandataire national. « Depuis sa création, le parti s’est beaucoup développé partout au Sénégal et profondément dans la diaspora. A ce jour, nous pouvons constater des cellules et structures du PRP dans toutes les circonscriptions électorales du pays et dans la diaspora. Ils sont jeunes, femmes, étudiants, cadres, artisans, éleveurs, agriculteurs, toutes couches sociales confondues, à adhérer aux idéaux et principes du Prp et avec qui nous cheminons dans cette voie du diisóo ak askan wi », a indiqué Déthié Fall.



L’ex-numéro deux du parti Rewmi précise à ses militants avoir reçu leurs « suggestions légitimement exprimées pour célébrer en apothéose, comme l’aurait exigé la normalité politique, l’an 1 de la naissance du Ppr ». Même s’il se dit « conscient de l’envie et de la détermination des secrétariats nationaux, des cellules et structures déjà montées au Sénégal et dans la diaspora pour faire des activités de grande animation », Déthié Fall, « au vu du contexte actuel et de l’immensité de la responsabilité », demande à ses militants « d’éviter de se singulariser en ces périodes et de mobiliser toutes les énergies, tous les efforts et toutes les forces au service de la coalition Yewwi askan wi ». Car « dans un compagnonnage, nous croyons fortement qu’il faut toujours être dans une dynamique de groupe, être dans une dynamique de consolidation, de solidification et de renforcement de la coalition, et éviter les positions singulières », argumente-t-il.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook