An1 du Train Express régional : Satisfaits, les passagers réclament de nouvelles rames

Le Train express régional a fêté, hier, son premier anniversaire depuis le début de l'exploitation commerciale. A Dakar, les passagers sont globalement satisfaits, mais réclament des rames supplémentaires vu la forte demande. De loin, on entend le mégaphone annoncer la gratuité du Ter, ce mardi 17 décembre. Et c'est pour célébrer le premier anniversaire de l'exploitation du Ter. Les voyageurs se dirigent vers le quai de la gare de Hann. Exceptionnellement, ils ne jettent aucun coup d'œil sur les guichets et ne prêtent aucune attention aux valideurs. Ils sont désertés, puisque la porte est grand ouverte. Fatoumata profite de cette belle occasion, lui permettant d’économiser deux voyages. Abonnée depuis six mois, elle fait, du lundi au vendredi, le trajet Hann-Keur Mbaye Fall. Le Ter, pour elle, c’est une année de bonheur, de satisfaction. « Je suis une habituée du Ter. Je l’ai choisi pour la proximité mais aussi l’efficacité. Il me permet d’économiser du temps et de l’argent », dit-elle, se précipitant pour ne pas rester à quai. À l’intérieur du Ter, sur le sens de Dakar, l’ambiance est conviviale. Assis ou debout, les gens discutent et rigolent entre proches. « Il y a plus de monde que d’habitude », constate un passager du nom de Moustapha. Un de ses voisins, tout gai, tente d’apporter une réponse. « C’est parce que c’est gratuit. C’est pour fêter l’anniversaire », répond-il, de bonne humeur. En blouse bleue, une jeune fille du nom d’Aïssatou lui donne raison. « J’en ai profité pour faire une promenade. C’est plein à craquer mais c’est rapide et efficace », relève-t-elle d’une petite voix. Sac en bandoulière, un sachet à la main, Abdou Diagne est commerçant à Colobane. C’est un inconditionnel du Ter. « En tant que commerçant, je fréquente les marchés de Thiaroye et Colobane. Je peux faire trois à quatre voyages par jour pour livrer ou recevoir des marchandises. Avec ma carte d’abonnement, je gagne du temps et travaille en toute efficacité », raconte-t-il. Une belle expérience qui, pour lui, ne fait que commencer. C’est également le sentiment d’Ousmane Niang. Stagiaire dans une banque en Centre-ville, il dit avoir vécu une belle expérience de voyageur avec le Ter. De Pikine à Dakar, c’est devenu son moyen de transport préféré. « Avec 15 000 FCfa, je voyage en illimité tout le mois. Ça me permet de gagner du temps. Je ne souffre pas des embouteillages et j’arrive à l’heure », explique-t-il, vêtu d’un costume bleu. Plus de rames À la gare de Dakar, plusieurs centaines de passagers débarquent. L’ambiance est grouillante. La douce musique se mêle aux voix criantes. Dans ce vacarme, Ismaïla Ndiaye tient à nous faire part de son expérience de voyageur. « L’avantage du Ter, c’est le gain de temps. Moins de dix minutes suffisent pour le trajet Dakar-Pikine », se réjouit-il. Cependant, il déplore les longues files à l’heure de pointe. « Parfois, on peut faire la queue pendant 15 minutes. C’est long », regrette-t-il. Ainsi, il plaide pour l’augmentation des rames afin de parfaire ce service. « Il faut d’autres trains car la demande est forte. Vous le constatez par vous-même, il y a au moins 800 personnes actuellement dans la gare. Donc il faut acquérir d’autres rames », suggère Ismaïla. S’ils se montrent globalement satisfaits, certains voyageurs pointent des impairs. « Un jour, un train est tombé en panne entre Colobane et Hann. Nous avons accusé un retard de 8 à 10 minutes. Je regrette également l’attitude de certains passagers qui te bousculent, sachant qu’il n’y a pas de place. Ce sont des comportements à bannir », témoigne Mamadou Faye. Demba DIENG 17 millions de passagers 17 millions de passagers ont voyagé à travers le Ter en un an d’exploitation, correspondant à une moyenne de 90 000 passagers par jour. Durant cette période, 60 000 trains ont été réalisés, avec 0 événement sécurité majeur. Le taux moyen de ponctualité est de 94% et 100% pour la disponibilité des rames. « C’est une performance considérable pour ce premier train électrique en Afrique de l’Ouest », s’est réjoui Abdoulaye Baldé, Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix). Le président de la Société nationale des chemins de fer français (Sncf), Jean Pierre Farandou, a également salué « un succès partagé ». « Ce train est exemplaire en termes de sécurité. Il fait partie des tout meilleurs systèmes ferroviaires », a salué M. Farandou. Pour le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, « le Ter est un legs pour le Sénégal d’aujourd’hui et de demain ». Pour célébrer ce premier anniversaire, une journée de gratuité des voyages a été décrétée hier par le Président Macky Sall. La 17 millio[1]nième voyageuse du Ter, Lala Faye, a été récompensée avec

une gratuité pour toute l’année 2023. D. DIENG L’exploitation commerciale confiée à la Senter pour trois ans L’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) a passé le relais, mardi, à la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (Senter) pour l’exploitation et la gestion du patrimoine du Ter. Elle se concentre désormais sur les travaux de la deuxième phase Diamniadio-Aibd afin d’assurer la livraison, le 25 décembre 2023, selon son Directeur général, Abdoulaye Baldé. « Nous sommes fiers de voir des milliers de Sénégalais emprunter le Ter, tous les jours. Le peuple sénégalais a fini d’adhérer. La Senter veillera au respect des contrats d’exploitation commerciale et d’un service de qualité du Ter », a assuré, de son côté, le Directeur général de la Senter, Abdou Ndéné Sall. D. DIENG



