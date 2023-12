Annulation de sa radiation : Le message de Ousmane Sonko

Le leader de l'ex-Pastef, Ousmane Sonko a publié un message sur sa page Facebook, suite au délibéré du Tribunal d’instance hors classe de Dakar. "Gloire à Dieu, l’Unique ! Honneurs à mes dévoués, brillants, désintéressés et loyaux avocats ! Reconnaissance infinie à ce formidable peuple sénégalais ! Remerciements à tous nos soutiens africains et étrangers ! Que la paix et la bénédiction divine inondent notre pays", a t-il écrit.