Ansoumana Danfa, Pdt du Mac/Authentique «Membres de la majorité présidentielle, nous ne devrons pas minimiser notre défaite»

Les élections locales de janvier dernier ne devraient pas être minimisées par les membres de la majorité présidentielle selon Ansoumana Danfa. Ce fut le cas, selon lui, avec l’ancien régime d’Abdoulaye Wade dans les grandes villes et dans certaines communes de l’intérieur du pays.



«Nous devons reconnaître que c’est dû à un mauvais casting de certaines têtes de liste qui ont à leur tour confectionner des listes à leur guise. Benno bokk yakaar ne doit nullement chercher à déplacer le débat sur leur défaite car c’est l’œuvre de ceux qui ont conseillé au Président de notre coalition l’investiture de tous ces perdants», a souligné le président du Mac Authentique.



Cette défaite, selon ce dernier, est aussi due à un manque de concertation, de reconnaissance. Mais aussi, ajoute-t-il, des coordonnateurs des sous-coalitions illégitimes qui ne restituent pas, d’un manque de stratégie en communication du moment, d’une jeunesse désœuvrée et un manque de solidarité et de générosité. «Les cas de Dakar et Thiès en sont une preuve illustrative. Et la manœuvre machiavélique de la victoire de Darou Mousty où un camp essaie de la récupérer pour chercher un poste de ministre dans le prochain gouvernement.



Cette même erreur avait conduit à la défaite des Wades», a expliqué Ansoumana Danfa. Ce dernier de poursuivre : «La percée de Yewwi Askan wi est le prolongement des manifestations du mois de mars et les Sénégalais nous ont envoyé comme messages : l’unité, la loyauté, la transparence et le renouvellement de la classe politique. Yewwi Askan Wi a fait une investiture inclusive de quota là où nous Benno bokk yakaar avons fait dans le clanisme et la liquidation politique. Ceux qui nous ont fait perdre doivent assumer au lieu de jeter l’anathème ailleurs», a-t-il dit.



Pour le maintien du pouvoir, préconise le président du Mac/Authentique, Benno bokk yakaar doit éviter de recruter dans les rangs de l’opposition ou d’entretenir certains d’entre eux au détriment des Mackystes, car cette situation peut frustrer les légitimistes.

Tribune