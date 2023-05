Antoine Félix Diome à Guy Marius : « vos paroles sont déplacées et vos affirmations gratuites, arrêtez d’inciter les jeunes à la violence ! » Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 01:53 | | 0 commentaire(s)|

Publiquement traité de menteur par le député Guy Marius Sagna, le ministre de l’intérieur a patiemment attendu son temps de parole pour lui apporter la réplique. D’emblée il se demande si « la doctrine du maintien de l’ordre a changé sous le régime du Président Macky Sall ? » Par la suite il fera savoir au parlementaire que : « vos paroles sont déplacées et vos affirmations gratuites, arrêtez d’inciter les jeunes à la violence ! » D’après lui, la plupart des jeunes qui prennent part à ces manifestations sont victimes de manipulations venant d’individus qui se cachent tranquillement derrière leurs claviers ou leurs domiciles. Le ministre de l’intérieur présentera ses condoléances aux familles des victimes tout en rappelant que les forces de l’ordre sont uniquement déployés pour une mission spécifique et rien d’autre. Rappelons que Guy Marius Sagna reproche au ministre de l’intérieur ses récents communiqués «mensongers » qui faisaient état de mort par arme blanche suite au décès de Pape Keita tué par un projectile, à Keur Mbaye Fall, d’après l’autopsie. De même que pour la jeune fille morte à Ngor dans des circonstances troublantes…

