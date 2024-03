Apaisement de la situation politique nationale : la présidente du HCDS, Innocence Ntap Ndiaye reçue par Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024 à 02:03 | | 0 commentaire(s)|

La présidente du Haut conseil du dialogue Social, Mme Innoncence Ntap Ndiaye a été reçue cet après-midi, par le chef de l’État Macky Sall. Au cours de leur tête-à-tête, le chef de l’État Macky Sall a tenu à remercier son hôte pour “sa franche et sincère collaboration“ depuis son accession à la magistrature suprême. Il a également profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude à tous les membres du HCDS, “pour leur significative contribution à l’apaisement du climat social et politique.“ Abordant la situation politique nationale et sous régionale, le chef l’État Macky Sall a également salué “le rôle éminemment important joué par la présidente du HCDS et membre de l’Association Internationale des Conseils Économiques et sociaux et des Institutions Similaires (AICESIC). À ce titre, le président Sall a invité à nouveau son hôte “à s’investir pleinement pour des élections apaisées.“ Une invite qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. En effet, Mme Ndiaye, après avoir remercié le chef de l’État pour sa confiance, a renouvelé son engagement à jouer sa partition dans l’apaisement du climat politique.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Apaisement-de-la-situati...

