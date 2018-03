Apologie du viol: El hadji Songué Diouf à la barre aujourd’hui

Le professeur El Hadji Songué Diouf va comparaître aujourd'hui à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar pour répondre des chefs de diffamation, d’injures publiques et d’apologie du viol. L’enseignant avait déclaré dans une émission télévisée que c'est la femme qui pousse l’homme à la violer. Pour lui, s’habiller d'une manière indécente est aussi grave que la violence exercée par le violeur sur sa victime. Horrifiées par ces propos, des associations de femmes ont servi une citation directe à Khalifa Diakhaté, Bouba Ndour et Songué Diouf. Songué Diouf dit assumer pleinement et entièrement ses propos.



L'As