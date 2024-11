Appel à la sérénité : le message fort du président Faye après avoir voté

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accompli son devoir civique ce dimanche 17 novembre 2024. À cette occasion, il a appelé les citoyens sénégalais à faire preuve de sérénité et de responsabilité tout au long des élections législatives.



« La maturité démocratique, c’est aussi des acteurs responsables qui s’affrontent par les idées et les programmes, qui parlent au peuple dans le respect et la sérénité et laissent au peuple de choisir. C’est pourquoi, j’invite à nouveau les électeurs, qu’ils soient simples citoyens, candidats ou têtes de liste à la sérénité et à l’acceptation des résultats qui fait le jeu démocratique », a dit le président Faye, après avoir voté à Ndiaganiao, son village natal, relate Apanews.



Affirmant que le Sénégal est une « exception » démocratique, il a dit que « nous avons l’obligation de préserver cette appréciation de la communauté internationale ».