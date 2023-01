Appel à une action urgente : La crise alimentaire mondiale met en danger la vie de millions de jeunes enfants Cinq agences des Nations Unies ont appelé jeudi à une action urgente pour protéger des millions d'enfants souffrant de malnutrition dans les 15 pays les plus durement touchés par la crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent. Africatalys.com

En effet, plus de 30 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent d'émaciation, ou de malnutrition aiguë, en raison des conflits, des chocs climatiques, des impacts continus de la pandémie de COVID-19 et de l'augmentation du coût de la vie. Les enfants atteints de cette maladie ont un système immunitaire affaibli et risquent davantage de mourir de maladies infantiles courantes.



Face à l'augmentation des besoins, les agences des Nations unies ont défini cinq actions spécifiques qui seront efficaces pour lutter contre la malnutrition aiguë dans les pays touchés par des conflits et des catastrophes naturelles, ainsi que dans les situations d'urgence humanitaire.



Il s'agit notamment d'améliorer l'analyse des déterminants de l'émaciation chez l'enfant, de garantir des interventions essentielles en matière de nutrition maternelle et infantile pour une prévention précoce, comme un dépistage régulier, et d'introduire des produits alimentaires nutritifs spécialisés dans le cadre de l'aide alimentaire d'urgence.

