Appel au Dialogue : la CDS valide sa participation et lance un vibrant appel aux Forces vives de la Nation La Confédération pour la Démocratie et le Socialisme-CDS a accueilli favorablement l'Appel du Président à un Dialogue national en vue de fixer la date de l'élection présidentielle et les mesures d'accompagnement idoines pour une élection apaisée, transparente et inclusive. Dans son communiqué parvenu à notre rédaction, pour cet appel au Dialogue : la CDS valide sa participation, mais lance aussi un vibrant appel aux Forces vives de la Nation

Lundi 26 Février 2024

Réunie ce vendredi 23 février 2024, la Conférence des Leaders de la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme ( CDS) a eu à examiner l'évolution de la situation politique nationale, marquée entre autres, par la décision du Conseil Constitutionnel et l'entretien avec la presse nationale du Président de la République Macky Sall, jeudi 22 février 2024.



La Conférence a salué la décision du Conseil Constitutionnel comme l'expression achevée de l'État de droit et de la vitalité démocratique au Sénégal par la séparation des pouvoirs.



Elle a en outre salué la position républicaine et responsable du Président Macky Sall qui a réaffirmé avec force que le 2 avril 2024 signera la fin de son mandat présidentiel.



Dans son communiqué, la Conférence dit avoir accueilli favorablement l'Appel du Président à un Dialogue national en vue de fixer la date de l'élection présidentielle et les mesures d'accompagnement idoines pour une élection apaisée, transparente et inclusive. Dans cette perspective, la CDS en cohérence avec sa déclaration du 2 février 2024, qui s'opposait au report de l'élection présidentielle, souhaite que celle-ci puisse se tenir avant la fin du mandat présidentiel fixée au 2 avril de cette année.



« La CDS, fidèle à ses principes, lance un vibrant appel aux Forces vives de la Nation , pour une participation active et productive au Dialogue national, en vue de trouver ensemble des solutions concertées et consensuelles à cette passe politique et juridique difficile pour tous les acteurs. » Ajoute-elle



Elle exhorte ses responsables et militants à s'engager, unis et déterminés, pleinement dans la bataille électorale pour la victoire au premier tour du scrutin présidentiel de Amadou Ba, candidat de notre Coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY)



Document signé :

Massirin Savane (Aj/Pads/A), Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr (Ajs), Jean Léopold Gueye (Cnno), Nicolas Ndiaye (Ld), Mamadou Bana Wague (Mrg), Cheikh Sarr (Niaxx Jarinu/Mag), Samba Sy (Pit-S), El Hadj Momar Sambe (Rta-S), Pr Pape Demba Sy (Udf/Mbooloo Mi)



