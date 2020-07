Appel d’urgence pour contrer la Pandémie de COVID-19 : la maigreur du Budget du Cous pose problème et limite ses capacités En cette période d’urgence imposée par la pandémie de la COVID-19, une autre urgence inimaginable surgit devant les Sénégalais. Le Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), un maillon important de la lutte contre le Coronavirus ne dispose que d’un budget de 50 millions de francs CFA : Si, Si ! La révélation est d’une source très crédible le Dr Abdoulaye Bousso, son Directeur des Services

C’était lors d’un webinaire organisé par Osiwa, Enda et Cicodev, que le Dr Bousso a expliqué leur situation « Nous avons un budget de 50 millions qui est un budget de fonctionnement. Sans les partenaires, on aurait fermé le centre. Il y a une urgence de disposer de fonds ».



Selon lui, c’est très important qu’on prévoit cela dans les fonds, car ça peut poser la problématique de la pérennité de nos structures. Il faut investir dans la préparation, même si on sait que la riposte est importante ».



« Le budget classique pose problème. Ne nous arrêtons pas au financement de la riposte et le financement de la préparation est très important. Il faut impérativement que nous soyons préparés», a-t-il expliqué.



