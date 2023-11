Approché par Man City, Real Madrid et Barça: le conseil de Sadio Mané à Amara Diouf Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Champion d’Afrique U17 avec le Sénégal en mai dernier, l’attaquant Amara Diouf a fait une entrée remarquable en Coupe du monde de cette catégorie d’âge en Indonésie. Il a notamment marqué un doublé contre l’Argentine, lors du premier match de poules des Lionceaux. Âgée seulement de 15 ans, cette jeune pépite du football sénégalais attire déjà […] Champion d’Afrique U17 avec le Sénégal en mai dernier, l’attaquant Amara Diouf a fait une entrée remarquable en Coupe du monde de cette catégorie d’âge en Indonésie. Il a notamment marqué un doublé contre l’Argentine, lors du premier match de poules des Lionceaux. Âgée seulement de 15 ans, cette jeune pépite du football sénégalais attire déjà les convoitises de grands clubs européens, comme l’indique le journal français « l’Équipe ». Il a été approché par Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone. Sadio Mané, dont il est très proche, lui aurait conseillé de rejoindre le FC Metz. C’est ce qu’a révélé Mady Touré, le président de son club formateur Génération Foot, dans une interview au journal « l’Équipe ». « A 18 ans, il ira là-bas. C’est notre club partenaire. Sadio Mané, qui est son modèle, parle énormément avec lui. L’autre jour, il lui a dit : « Signe à Metz, tu ne le regretteras pas. Moi, je suis même passé par la 3e division avec cette équipe et regarde où j’en suis maintenant. Les grands clubs seront toujours là, si tu ne grilles pas les étapes », a raconté M. Touré, selon les propos rapportés par le site LaDépêche.fr. Il est, en effet, fort probable qu’Amara Diouf signe au FC Metz en 2026, quand il aura ses 18 ans.



Source : https://lesoleil.sn/approche-par-man-city-real-mad...

Accueil Envoyer à un ami Partager