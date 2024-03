Appui aux malades du Cancer : Les femmes de l’ONAS marquent le 8 mars

« La compétence n’a pas de sexe. Ici, nous avons des femmes ingénieures, des femmes environnementalistes et d’autres qui occupent des postes de responsabilité. Partout où je suis passé, j’essaie de promouvoir des femmes à des postes de responsabilité et je ne l’ai pas regretté », a souligné le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo.



Séance tenante, il a instruit le Directeur des Ressources Humaines à prêter une attention aux doléances des femmes. Au juste, la Président de l’Association Nationale des Femmes de l’ONAS, Madame Ndèye Adja Diop a lancé un appel pour plus de promotion des femmes à des postes de responsabilités.



« Je voudrais demander à Monsieur le Directeur Général et à son collaborateur Monsieur le Directeur des Ressources Humaines de mieux prendre en charge les revendications telles que l’équité dans le travail, l’accompagnement en formation et le renforcement de capacité pour que nous femmes, puissions davantage être plus outillées pour mieux répondre aux défis de l’heure », a convié Ndèye Adja Diop qui a vivement remercié le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo pour tout ce qu’il a eu à faire pour l’ONAS et pour les femmes de l’Institution.



Elle a aussi adressé ses remerciements au Président du Conseil d’Administration et à leur idole, Madame Yaye Léna Tall pour son soutien indéfectible.



L’ANFO au chevet des malades atteints de cancer



Auparavant l’ANFO a été au chevet des patients atteints de cancer de l’HôpitalDalalJamm de Guédiawaye. Elle a remis un appui au Directeur Général, Moussa Sam Daff. Ce dernier a magnifié le geste de portée sociale inestimable.



« Les malades souffrent psychologiquement, moralement et financièrement. Ailleurs, la chimiothérapie coûte entre un million et 700.000 francs CFA. Dans cet établissement, il revient à 150.000 F CFA. Les malades n’ont pas toujours les moyens pour le transport et le traitement. Votre contribution a une valeur inestimable », a fait remarquer le Directeur Général de l’Hôpital Dalal Jamm.