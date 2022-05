Apr Diass approuve le choix des investis de Mbour

Les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) de la commune de Diass sont favorables au choix fait par le Président Macky Sall pour conduire la liste départementale de Mbour aux Législatives. Dans un communiqué parcouru par «L’As», Mamadou Ndione et ses camarades disent être en phase avec la décision prise par la conférence des leaders concernant le choix des 4 candidats devant représenter la liste de la coalition Bby dans le département.



Même si elle n’est pas encore officielle, les informations ayant fuité font état des investitures de la député socialiste Yacine Ndao, Oumar Sy responsable du parti «Lu jot yomb», des apéristes Omar Youm (maire de Thiadiaye) et de la pionnière Madeleine Sène. Pour donner une victoire à la mouvance, Mamadou Ndione et ses camarades, dans une dynamique unitaire, vont mettre en avant le travail de proximité pour expliquer les enjeux de l’heure afin de garantir la stabilité du pays dans un contexte mondial dégradé par les crises sous régionales et internationales.