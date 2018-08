Apr Podor:4 mois après la consécration du leadership de Cheikh Oumar Anne, Abdoulaye Daouda Diallo et Cie reçus Abdoulaye Daouda Diallo et sa tendance ont été reçus, hier, à la Salle des Banquets de la Présidence, par le chef de l'Etat. Cette audience fait suite à celle qu'il avait accordée, il y a de cela 4 mois, au Dr Cheikh Oumar Anne, chef de file de la Nouvelle dynamique de l’Alliance pour la République (APR) dans le département de Podor.

C'est dire que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo n'est plus considéré comme le coordonnateur de l'APR dans le département précité, mais juste comme un animateur de tendance. Et il faut relever que lorsque le DG de l'APIX, Mountaga Sy, a cité le nom de Dr Cheikh Oumar Anne, lorsqu'il énumérait les cadres de Podor, des applaudissements ont été notés dans la salle.



Au mois de mars dernier, le Président Sall avait consacré le leadership du Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), qui a récemment fait un score fleuve lors des Législatives, en tant que tête de file de la coalition Benno Bokk Yaakar à Podor.



A l'occasion de cette audience, où Dr Anne avait réussi une démonstration de force, tous les orateurs l'avaient plébiscité et reconnu son leadership.



Lors de sa prise de parole, le maire de la commune de Ndioum avait exprimé sa gratitude au Président Sall qui, selon lui, a bien voulu les recevoir. Il avait également souligné que le chef de l’Etat est à ses yeux, le porte-flambeau de la bataille pour l’émancipation du peuple sénégalais. Et il a avait ajouté que tout ce qu’il fait, c’est grâce au Président Sall.



Quant à Macky Sall, il avait reconnu la force de la Nouvelle dynamique et avait dit comprendre leur message. Et pour lui, c’était cela l’essentiel.



Cheikh Oumar Anne était accompagné par Mamadou Bocar Sall (maire de Guédé village, la plus grande commune du département de Podor et 2e dans la région de Saint-Louis), Mamoudou Dème (maire de Golléré et PCA de la BNDE), Aliou Gaye (maire de Fanaye), Djiby Mbaye (maire de Pété), El Hadji Malick Gaye (maire de Niandane), Thierno Ndiaye (maire de Gamadji Sarré), Mamadou Bachir Sall (maire de Dodel), qui a profité de l’occasion pour présenter au Président une délégation de son ex-parti qu’il a fondu dans l’APR.



Plus de 20 adjoints au maire étaient également présents, de même que des DG, dont Lamine Sow d’Air Sénégal), des responsables politiques à l’image de Karass Kane, ancien PCR de Fanaye, Souleymane Sow et Lamine Ba de Boké Djalloubé, le député Moussa Thiam, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales (Arouna Gallo Ba, Rougui Ly), Amadou Tidiane Anne, l’ambassadeur itinérant Botol Ba.











