Après 21 ans de détention: Alex, l'ex compagnon d' "Ino", gracié par Macky

Alassane Sy, alias «Alex», qui fut membre du redoutable gang de «Ino», a recouvré la liberté. L'information a été confirmée par le directeur de l’administration pénitentiaire, Colonel Jean Bertrand Bocandé. Le célèbre compagnon d’Ino a été gracié par le chef de l'Etat le 1er janvier 2020 à l'occasion du nouvel an. Il hume actuellement l'air de la liberté. Ce, après 21 ans de détention au camp pénal de liberté 6.



«C’est un nouvel Alex qui sort de prison. Il présente des gages sérieux d'amendement et de réinsertion sociale. Sa longue période de détention n’avait été émaillée d’aucun incident notable. Et toutes les conditions légales requises présidant à sa remise de liberté pour des raisons humaines, sont remplies», a indiqué M. Bocandé qui était l'invité de l'émission «Balance» de Walf Tv.



