Après 21 jours aux Lieux saints de la Chrétienté : Les pèlerins sénégalais de retour au bercail

Le 24 août dernier, les « pèlerins de la Communion » avaient quitté le Sénégal, direction les lieux saints de la chrétienté où ils ont suivi les pas du Messie, Jésus-Christ. Ces derniers sont de retour depuis ce mardi 12 septembre, à 21h, dans leur pays où ils vont poursuivre une mission fondamentale : celle d’évangéliser celles […] Le 24 août dernier, les « pèlerins de la Communion » avaient quitté le Sénégal, direction les lieux saints de la chrétienté où ils ont suivi les pas du Messie, Jésus-Christ. Ces derniers sont de retour depuis ce mardi 12 septembre, à 21h, dans leur pays où ils vont poursuivre une mission fondamentale : celle d’évangéliser celles et ceux qui n’ont pas encore eu la chance de s’y rendre. Au départ de la montée vers la Terre sainte, beaucoup de fidèles qui se rendaient aux lieux saints de la chrétienté pour la première fois étaient pressés d’y être aux fins de vivre l’Évangile de « façon physique », c’est-à-dire, sur place, là où tout a commencé. À la fin, ils n’ont pas été déçus. En effet, en s’inscrivant à ce pèlerinage, les fidèles catholiques voulaient apprendre à mieux connaître le Messie, le Christ qui a ouvert ses yeux à Bethléem, dans cette ville sainte de la Palestine. En Terre sainte (Jérusalem, Bethléem, Nazareth, Rome et Lourdes) et pendant trois semaines, « les pèlerins de la Communion » ont marché sur les pas du Christ, de ses apôtres, notamment Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean etc., mais aussi de la Bienheureuse Vierge Marie. Au terme de ce périple religieux, ils sont de retour au pays. C’est ce mardi, à 21h passées, que le Airbus A-300-340 transportant les pèlerins sénégalais a foulé le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Un atterrissage accompagné de quelques minutes d’applaudissement de la part des fidèles catholiques, heureux de rentrer et de retrouver leurs familles respectives. Avant de quitter la plateforme aéroportuaire, les pèlerins ont pris part à la cérémonie officielle qui clôt l’édition 2023 du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté. Une cérémonie au cours de laquelle leur Pasteur, Monseigneur Paul Abel Mamba, les a invités à demeurer dans la prière, à cultiver et à avoir « un esprit de solidarité et d’entraide ». En quittant notre pays il y a trois semaines, a-t-il insisté, chacun voulait réussir cette expérience spirituelle. « Nous pensons sincèrement que cela a été le cas pour tout le monde », a soutenu l’Évêque de Tambacounda. Poursuivant son allocution devant les pèlerins et quelques autorités étatiques, le président du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques du Sénégal (Cinpec) a rappelé qu’en Terre sainte, les pèlerins sénégalais « n’ont pas manqué de porter notre pays en prière lors de nos différentes célébrations eucharistiques et nous avons prié pour la cohésion nationale ». Avant de finir son propos, Monseigneur Paul Abel Mamba a exprimé son « immense gratitude » au Chef de l’État, Macky Sall, et à l’ensemble de son Gouvernement. De son côté, le représentant du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur à cette cérémonie a demandé aux « pèlerins de la Communion » de continuer à « demeurer ensemble dans l’unité et la prière ». De plus, Christian Assogba a également recommandé aux fidèles de faire tout leur possible pour être « des artisans de la communion, de la paix, la cohésion et de la stabilité ». À travers une chanson, les « pèlerins de la Communion » ont promis d’être de vrais « messagers de la communion » et se disent prêts à témoigner partout où ils passent et où besoin se fera. Gaustin DIATTA



