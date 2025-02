Après Abu Dhabi : Macky Sall est à Washington pour prendre part au National Breakfast prayer

Initié en 1953 sous la présidence de Dwight D. Eisenhower, il est co parrainé par le Congrès américain et coordonné par la Fellowship Foundation.



Ce rendez-vous, marqué par le discours du président des États-Unis, aide à promouvoir l’unité et le dialogue interreligieux dans un cadre informel et convivial.



Macky Sall sera également reçu par le grand think tank américain Atlantic Council.