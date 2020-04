Après Dame, Baïdy, un autre fils de feu Ameth Amar arrêté en état... d’ébriété ... avec sa conquête ...Révélations exclusives sur le film de son arrestation...

Encore les fils de feu Ameth Amar, se diront certainement certains! En tous les cas, Dakarposte, qui a révélé en exclusivité ce qu'il est convenu d'appeler le cas Dame Amar, mis aux arrêts pour une sale affaire de drogue dure, vous file la der des ders!

En effet, nous sommes en mesure de révéler qu'un autre héritier du regretté patron de NMA SANDERS est tombé dans la nasse des limiers. Baïdy Amar, puisqu'il s'agit de lui, a été alpagué.

Aux dernières nouvelles, le gars, qui risque gros, a été déféré ce mercredi matin au niveau redouté parquet de Dakar. Que s'est-il passé?

Hier, sous le ciel étoilé de Dakar (dans la nuit du mardi au mercredi 22 Avril 2020), alors que le couvre-feu est de rigueur, Baïdy Amar, au volant de sa caisse en compagnie d'une fille, s'est permis de rouler à vive allure travers les artères de Dakar. Rien de cocasse s'empresseront de dire certains. Oh que si ! Car, il a forcé un des barrages des forces de l'ordre sur une intersection Dakaroise. Les limiers de faction, qui l'ont aussitôt filé, réussiront à relever sa plaque d'immatriculation. Identifié à la vitesse de l'éclair, il sera vite arrêté simultanément à la pin up qui lui tenait compagnie. Plus grave, les limiers du commissariat de Dieuppeul découvriront que le gars conduisait était en état d’ébriété. Plus grave, ils ont découvert des bouteilles d' alcool dans la voiture.





Affaire à suivre...





