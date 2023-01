Après avoir escroqué 5 milliards de FCfa à Abdoulaye Sylla: Quel lobby ou qui protège Zakiloulahi Sow ?

Une échappatoire justement facilitée par un lobby tous identifiés et principalement, composé d'agents administratif de l’État et d’hommes d'affaires ( vendeurs de produits alimentaires) qui servent de protection au gars clairement fichier tel un escroc.



D’après la source, le dossier suscite moult incompréhension. En effet, au moment où dans le pays pour un rien (Vol de poulet ou une peccadille), on tombe sous mandat de dépôt et envoyé en prison, une personne peut dérober 5 milliards, reconnaître son forfait et continuer à trimballer dans les rues.



A retenir, dans ce dossier, Zakiloulahi Sow avait utilisé SIRAJ FINANCIAL HOLDING, société qu’il avait créée au Togo, pour procéder à la signature du protocole de rachat en lieu et place d’Abdoulaye Sylla en usant des 5 millards de Sylla pour le compte SIRAJ FINANCIAL HOLDING, sa propre société, les parts détenues par la Lybian Foreign Bank dans le capital de la SIAB.



Affaire à suivre...