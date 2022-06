Après avoir gagné 10 millions à la loterie, il est condamné à la prison à vie Plus de quatre ans après avoir gagné une loterie de 10 millions de dollars, un homme de Caroline du Nord a été reconnu coupable et condamné pour le meurtre de sa petite amie.



Michael Todd Hill, 54 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. En 2020, il a tué la jeune Kenna Graham d’une balle à l’arrière de la tête, pendant qu’elle dormait.



Graham, 23 ans, a été déclarée portée disparue pour la première fois le 20 juillet de cette année-là et a été retrouvée avec une « blessure par balle à l’arrière de la tête » dans un hôtel SureStay près de Wilmington, a déclaré le 15e district des poursuites de Caroline du Nord dans un communiqué, selon News & Observer.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juin 2022 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

« Les images de surveillance de l’hôtel ont montré que Hill était la seule personne présente dans la chambre d’hôtel avec Graham », ont déclaré les procureurs dans le communiqué. L’ancien travailleur de la centrale nucléaire « a ensuite été arrêté par les forces de l’ordre à Southport, en Caroline du Nord, et a avoué avoir tiré sur Graham par jalousie.



Les procureurs ont ajouté que M. Hill a avoué avoir tué Graham après avoir découvert qu’elle envoyait des SMS à d’autres hommes, rapporte CBS News.



Vendredi dernier, Hill a été reconnu coupable par un jury et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et à 22-36 mois de prison pour possession d’une arme à feu.



La condamnation de Hill intervient plus de quatre ans et demi après qu’il a gagné une loterie de 10 millions de dollars en achetant un ticket à gratter dans une station-service locale.



Cependant, il n’avait pas touché les 10 millions puisque le jeu lui laissait en effet le choix entre recevoir 6 millions de dollars immédiatement, ou des versements annuels de 500 000 dollars pendant 20 ans afin de toucher les 10 millions. Michael Hill avait à l’époque choisi la première option et empoché, après le passage des impôts, 4,2 millions de dollars.



Crédit photo : facetofaceafrica



L’article États-Unis : Après avoir gagné 10 millions de dollars à la loterie, il est condamné à la prison à vie est apparu en premier sur AfrikMag.



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook