Après la prison de Rebeuss, encore une mort enregistrée dans le milieu carcéral d’un détenu âgé de 64 ans

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 13:29

Encore une mort enregistrée dans le milieu carcéral Sénégalais… Cette fois-ci, c’est la maison d’arrêt et de correction de Diourbel qui sera au devant de la scène. En effet, une personne âgée de 64 ans, du nom de Pape Diagne, a été retrouvée sans vie alors qu’il n’était transféré que depuis moins d’un mois. Informé, le procureur de Diourbel a, tout de suite, ordonné une autopsie pour se renseigner sur les causes du décès, même si sur place on préfère parler de malaise soudain.



Cette mort du sexagénaire vient s’ajouter à une situation déjà compliquée avec la mort du jeune Fallou Kâ, réputé avoir été bastonné par des éléments du commissariat de Mbacké. Ces derniers sont, d’ailleurs, placés sous mandat de dépôt depuis fin mai 2019.



En 2016, un détenu Nigérian est mort dans la même prison, alors qu’il subissait une contrainte par corps. Il s’agissait d’un certain Johnson Paul qui déplorait l’interdiction à lui faite d’entrer en contact avec les membres de sa famille et exigeait son transfèrement au Cap Manuel avant d’entamer une grève de la faim. C’est dans ce contexte qu’il devait perdre la vie…

