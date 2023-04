Après la sortie du BEP de Benno: Le camp de Idrissa Seck apporte sa réplique

Le camp de Idrissa Seck a répondu au Secrétariat exécutif permanent de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) qui fustige l’attitude de certains de ses responsables qui ont déjà déclaré leur candidature pour la Présidentielle de 2024.



Le Président Idrissa Seck, membre de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakar (BBY), prend acte du communiqué, issu du SEP de ce mardi. Il déclare qu’à la plus prochaine réunion de la Conférence des leaders et se prononcera à nouveau sur les questions qui interpellent la Coalition.



« D’ici cette échéance, le Président Idrissa Seck exhorte tous les membres de la Coalition BBY à montrer davantage de sérénité, d’unité et de solidarité dans l’attente des prochaines échéances électorales de 2024 », lit-on.