Après la sortie du Ministre des Sports/ Baba Tandian réplique : « Matar Ba ne mesure pas la gravité et le degré de détérioration des affaires du Basket » Baba Tandian, ancien président de la fédération sénégalaise de basket, peine à comprendre la posture du Ministre des Sports, Matar Ba, sur l’affaire du basket. Suite à la sortie du Ministre, il estime que celui-ci ne mesure pas la gravité de l'acte de la fédération et de son ami, Me Babacar Ndiaye. Le président de la Fédération, qui se dit avocat d'affaires, s'intéresse à autre chose qu'au devenir du basket. Pour Tandian qui peine à comprendre l’attitude du Ministre, Matar Ba semble ignorer que Boniface n'avait même pas de contrat. Après avoir porté le maillot national pendant près de 10 ans, l’ex-entraîneur a été viré comme un mal propre. En plus de cette défénestration de Boniface Ndong, le Ministre des Sports semble ne pas remarquer la décente aux enfers du basket sénégalais.

La plaie du basket n’est pas encore sur le point de se cicatriser. Le Ministre en charge des affaires du Sport sénégalais semble n’être pas dans une posture d’apporter des solutions, surtout par rapport à la gestion des affaires du basket qui traverse une phase critique éhontée pour un Sénégal qui rayonnait sur le toit de l’Afrique. Baba Tandian, ancien président de la Fédération de Basket se dit meurtri après avoir suivi la sortie de Matar Ba, Ministre des Sports. D’après lui, ce Ministre ne semble pas mesurer la gravité de l’acte et le degré de détérioration des affaires du Basket, puisque, regrette-t-il, tout le monde sait que Me Babacar Ndiaye ne s'intéresse pas du tout au développement du basket. « Me Ndiaye, qui se dit avocat d'affaires s'intéresse à autre chose qu'au devenir du basket sénégalais. Il est en train de confondre la fédération à son domaine de compétences. Et, il est difficile de comprendre pourquoi Matar Ba ne demande toujours pas des comptes à Babacar Ndiaye », s’interroge-t-il.



Ainsi, l’ancien président de la Fédération de basket, meurtri, déplore les images de l’Equipe nationale du Basket, couchée par terre à Istanbul. Tout le monde a vu les images dégradantes, découlant d'une incompétence totale de Me Ndiaye. « Me Ndiaye a offert à l’équipe nationale l’image la plus dégradante au monde entier. En Égypte, on a même joué l'hymne national du Sénégal, avant le début du match. Notre PACO national a été arrêté et enfermé à Istanbul, avant d'être expulsé comme un vulgaire clandestin. Le ridicule ne tue pas », déplore Baba Tandian.



Par ailleurs, il peine à comprendre l’attitude du Ministre Matar Ba, qui semble ignorer que Boniface n'avait même pas de contrat. Après avoir porté le maillot national pendant près de 10 ans, il a été viré comme un mal propre. Ce même procédé ressemble fort à celui de Abdourahmane Ndiaye Adidas, dont Matar Ba ne pouvait en aucune manière ignorer le licenciement. L’homme a été licencié uniquement pour avoir demandé des moyens pour atteindre de meilleurs résultats, après avoir décroché la qualification à l'équipe nationale. Dès lors, il est, aussitôt, devenu un pestiféré à liquider tout de suite et sans motif. « J'espère qu'on ne nous dira pas que c'est pour insuffisance de résultats qu’il a été viré », prévient-il.



Baba Tandian, qui n’en démord pas, demande des comptes concernant les fonds générés par le basket. « Le mouvement du basket est loin d'avaler la réponse de Me Ndiaye sur les comptes du basket. Les textes de la fédération sont clairs. Depuis plus de 40 ans en matière de recettes et de dépenses, les fédérations ont l'obligation de rendre compte publiquement au monde du basket. Et, deux (2) ans après, c'est toujours silence radio », se plaint Baba Tandian.



D’après le défenseur de cette discipline phare, Matar Ba n’a pas remarqué la décente aux enfers du basket. Une situation humiliante que le Président Sall ne mérite pas. « Malgré cette décente aux enfers du basket, Matar Ba continue toujours à miser sur Babacar Ndiaye et son équipe d'incapables. Et pourtant, le basket sénégalais n'a jamais été dans un gouffre aussi profond », constate Tandian.



Loin d’être un plaintif, l’ancien basketteur demande encore à Matar Ba de faire des efforts pour arrêter Me Ndiaye, un incapable dangereux pour le basket. Conscient que le ridicule ne tue pas, Tandian sollicite des sanctions contre cette fédération pour ses lamentables manquements à Istanbul. Sinon...









