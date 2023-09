Après le choix d’Amadou Ba: RENFORT/ADSR loue la clairvoyance, la lucidité et l’intelligence politique du Président Sall Le Comité Exécutif National du mouvement Rencontre nationale des forces républicaines pour le travail/ And Dooleel Sunu Reew (RENFORT/ADSR), suite à sa réunion tenue le 08 juillet 2023, quelques jours après le discours historique du Président de la République du 3 juillet 2023 avait pris acte de la décision de choisir Amadou BA, candidat de la coalition Bennoo Book Yaakaar. Les camarade d’Aliou Sall, ancien Maire de Guédiawaye, saluent la clairvoyance, la lucidité et l’intelligence politique du Président de la République, dont sa décision a fini de convaincre tous les militants et sympathisants de la coalition Benno Book Yaakaar.

Le choix d’Amadou comme candidat de la coalition BBY et de la grande majorité présidentielle à l’élection présidentielle de 2024 fait réagir beaucoup d’acteurs politiques. Le mouvement RENFORT/ADSR, membre de BBY rappelle que ce choix est fait à la suite d’une décision de ladite coalition de donner carte blanche au Président Macky Sall, de désigner quelqu’un qui incarnerait et porterait le plus le programme de la majorité présidentielle.



Ledit mouvement, dirigé par Aliou Sall, ancien Maire de Guédiawaye magnifie vivement l’attitude du Président de la République qui, au lieu d’adopter une démarche solitaire, a adopté comme livre de chevet les principes de la concertation, de l’implication et de l’inclusion durant tout le processus qui a abouti au choix d’Amadou Ba.



Ainsi, RENFORT/ADSR salue la clairvoyance, la lucidité et l’intelligence politique du Président de la République, dont la décision a fini de convaincre tous les militants et sympathisants de la coalition Benno Book Yaakaar. RENFORT/ADSR a exprimé toute sa fierté au Président de la République au regard de ce choix incontestable, guidé par des critères de loyauté à son égard, de compétence, d’humilité et d’engagement au service de l’intérêt général du Sénégal.



Sous ce registre, RENFORT/ADSR marque sa totale adhésion au choix d’Amadou Ba, comme candidat de la coalition. Et, il se félicite du choix porté sur sa personne et lui assure l’engagement du Mouvement pour la victoire de la majorité présidentielle. Ailleurs, le mouvement RENFORT/ADSR réaffirme fermement son ancrage dans la coalition BBY et appelle à la mobilisation de tous ses membres pour la victoire finale de la coalition à la prochaine présidentielle.



