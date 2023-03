Après le séisme en Turquie: Les 4 étudiants impactés sollicitent le soutien de tous les Sénégalais

Le Président Macky SALL chef de l'Etat est directement interpellé !



Depuis plus de 15 jours par leurs propres moyens 4 jeunes sénégalais etudiants en Turquie ont pu , après plus de 72 h d'errance dans les rues de ces villes fantomes , bravant la neige et la pluie, affamés et assoiffés , joindre la capitale Ankara , laissant derrière eux tous biens.



Une fois à Ankara ils ont été accueillis par l'ambassadeur et ses collaborateurs.



L'ambassadeur, de sa propre poche leur a payé un minimum d'habits et depuis ils ont trouvé refuge dans le territoire sénégalais en Turquie ! Toujours aux frais de l'ambassadeur !



La question qui s'impose est de savoir comment une représentation diplomatique peut fonctionner sans budget pour éventuellement prendre en charge des sénégalais dans des difficultés !!!???



Après cette hospitalité qui a mis nos enfants en confiance , ils ont même à travers les médias adressés des remerciements à l'ambassadeur et son équipe espérant que cet élan de solidarité du Sénégal qui a fait le tour du monde et salué par tous nos compatriotes, leur serait profitable !



Mais à leur grande surprise l'ambassadeur essoufflé, au bout de 15 jours leur demande d'aller à leurs frais trouver ou " giter " ! Pour des étudiants dans le plus grand dénuement sans un sou dont certains sont malades et traumatisés par des évènements qu'ils n'avaient jamais connu auparavant ! Convenez que cela pose problème !



Aux dernières nouvelles le département des sénégalais de l extérieur a fait une requête pour venir en aide à ces jeunes , mais que le ministère des Finances traine les "pattes "



Toujours ces lenteurs administratives préjudiciables à la bonne marche de notre administration serait passée par là !



Nous, parents de ces jeunes victimes de catastrophe naturelle en Turquie , demandons qu'ils soient entièrement pris en charge, médicalement , financièrement , que des universités pouvant les accueillir leurs soient trouvées sans attendre !



Nous en appelons aux sens des responsabilités de la part des autorités compétentes .











