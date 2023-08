Après le soutien de Serigne Abdou Karim: A. Sylla met toute la logistique et le personnel d’Ecotra à la disposition du Magal Matériel de génie civil, logistique de pointe, outils d’assainissement et de nettoyage, camion citerne, gros porteur et personnel, tout l’armada du géant Ecotra est désormais déployé et mis à la disposition du comité d’organisation du grand Magal de Touba. Telle est la décision historique prise par le patron de Ecotra.

Connu pour son engagement sans faille à la réussite des initiatives d’action dans la communauté mouride, Abdoulaye Sylla perpétue ainsi la tradition avec cette décision radicale et historique.



Justement après le soutien et la bénédiction de Serigne Abdou Karim Mbacké et ses témoignages élogieux hier lors de la réception d’une délégation porteuse de la candidature du sieur Sylla à présidentielle de février 2024, c’est aujourd’hui que le boss de Ecotra confirme en moins de 24 h les témoignages du marabout en tant que Talibé mouride.



Une exemplarité de Talibé de Serigne Touba qui se traduit encore aujourd’hui au delà des nombreuses réalisations par cette à disposition de matériel qui sans aucun doute est une aubaine aussi bien pour le comité d’organisation que par les populations de Touba. Rien que pour la mobilité dans la ville sainte et la gestion des inondations, ce matériel participera grandement à la bonne réussite du Magal.



