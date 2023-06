Après les Ministres du Gouvernement: Bougane Guèye Dani réplique sévèrement et réclame des réponses sur la vie chère et les rapports... Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 02:37 | | 0 commentaire(s)| Suite à la conférence de presse des membres du gouvernement, le leader de « Gueum Sa Bopp », Bougane Guèye Dani a tenu à répondre à la prise de parole de ces ministres de l’Etat sénégalais. D’après lui, les réponses servies aux journalistes ne sont pas satisfaisantes, ni vraies. Ainsi, il précise que le peuple sénégalais s’attendait à des réponses sur la vie chère et des éclaircissements sur les rapports, ayant épinglé vos semblables, sur la fausse baisse du prix des loyers, sur la fausse campagne « Xéyou ndawñi » etc, en a ras-le-bol !





Accueil Envoyer à un ami Partager